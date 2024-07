Morre Benji Gregory, que viveu o melhor amigo de 'Alf, o ETeimoso', aos 46 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Benji Gregory, que atuou em "Alf, O ETeimoso", morreu aos 46 anos. De acordo com a irmã de Gregory, Rebecca Pfaffinger, a causa da morte ainda não foi determinada, mas ele e seu cachorro foram encontrados mortos no carro do ator em 13 de junho, no estacionamento de um banco em Peoria, nos Estados Unidos. Pfaffinger disse em seu Facebook que o ator caiu no sono e morreu de insolação.

Gregory fez o personagem Brian Tanner em "Alf", que estreou em 1986, quando o ator tinha oito anos, e ficou no ar por quatro temporadas. Na trama, sua família acolhe o alienígena após ele pousar em sua garagem, e o jovem e o extraterrestre logo se tornam grandes amigos. O ator também participou de séries como "Esquadrão Classe A" e "Punky, A Levada da Breca".

Entre suas passagens pelo cinema, Gregory teve uma participação menor na comédia "Salve-Me Quem Puder" e dublou o narrador da animação "Era Uma Vez na Floresta". Mais velho, o ator deixou a atuação e ocupou um cargo na Marinha americana.

De acordo com sua irmã, o ator tinha depressão e transtorno bipolar.

Leia Também: Harry vai participar em novo documentário (sobre caso na Justiça)