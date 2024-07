Homem que é homem não se presta a esse papel, diz Ana Maria Braga sobre traição a Iza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Maria Braga defendeu Iza no início do Mais Você (Globo) desta quinta-feira (11). Após mostrar trechos do vídeo em que Iza fala da traição do jogador Yuri Lima, ela mandou uma mensagem para a artista.

"Iza, você disse o suficiente, mostrou sua força. Mulher maravilhosa, uma artista fantástica, vai ser uma mãe de muita luz", começou.

Em seguida, se dirigiu ao ex-namorado da cantora, mas sem citar o nome dele. "E quanto à outra parte envolvida, não vamos dar trela, pois não merece. Homem que é homem não se presta a esse tipo de papel", emendou.

Além de Ana, outros famosos já tinham mandado seu carinho para Iza. Artistas, apresentadoras, jornalistas, casadas, solteiras, mães, mães solo e mulheres LGBTQIA+ se uniram para dizer à cantora que ela não está sozinha.

Algumas manifestaram sua decepção com Yuri (e com os homens em geral), enquanto outras disseram palavras de solidariedade e conforto. Teve até gente se oferecendo para ser rede de apoio de Iza e sua bebê, Nala, prevista para nascer em outubro.

Anitta se disse decepcionada com a situação. "Sinto muito, Iza. Que decepção. Que seu bebê te traga toda a felicidade do mundo porque você merece", desejou a cantora.

Danielle Winits revelou já ter passado por uma situação parecida. "Acredite no livramento. Que essa vida pura e linda sendo gerada em ti já é sua força maior para seguir livre pelo caminho. Sinta-se acolhida e fortalecida por alguém que te fala aqui, infelizmente com propriedade absoluta, no que tange abusos dessa e de tantas outras naturezas. Avante, Iza!", encorajou a atriz.

Brunna Gonçalves, que também está tentando engravidar com a mulher, Ludmilla, manifestou carinho pela amiga. "A gente ama você e a Nala! Vai ficar tudo bem! Muita força e tudo de mais maravilhoso para vocês! Sintam- se abraçadas!", escreveu a bailarina. Ludmilla também confortou a amiga. "Fica bem, meu amor, se sinta abraçada pelo Brasil inteiro. Te amo."

Maria Bopp fortaleceu o coro: "Iza, saiba disso: a Nala já tem muita sorte de chegar no mundo através de uma mulher como você. Te desejo muito amor e serenidade."

Sabrina Sato escreveu: "Sinta o abraço e apoio de todas nós. Que sorte a Nala tem de já ter uma grande mãe. Você merece ser feliz e merece todo respeito e amor. Você é maravilhosa demais e te admiro muito."

Fernanda Gentil considerou um absurdo a atitude de Yuri: "Sinto demais, Iza. Que absurdo. Mas você tem o melhor e maior motivo do mundo agora para seguir em frente e ser feliz, e ele está dentro da sua barriga", falou a jornalista.

Grazi Massafera comparou a dor de uma traição a um luto: "Essa dor é gigante, praticamente um luto em vida. Mas passa, Iza. E esse bebezinho dentro de você vai te dar muita força e trará muitas alegrias e luz para o teu caminho. E logo, bem logo, a vida mostrará que o livramento é uma grande bênção", prometeu a atriz.

