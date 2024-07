Rafa Kalimann chora ao comentar boatos de 'climão' nos bastidores de 'Família É Tudo'

(FOLHAPRESS) - Ainda faltam um pouco mais de dois meses para o fim da novela "Família É Tudo", mas Rafa Kalimann, 31, anda sensível. Interpretando uma vilã na trama de Daniel Ortiz, a atriz comentou ter sido um prazer gravar quase todos os dias nos Estúdios Globo.

Ela também exaltou o companheirismo com os colegas de elenco. A ex-BBB acabou se emocionando quando foi surpreendida pelas atrizes Juliana Paiva e Daphne Bozaski durante a participação no programa Encontro com Patrícia nesta quinta-feira (11).

A dupla elogiou a dedicação Rafa, que então resolveu falar sobre os boatos de que não tinha um bom relacionamento com alguns atores da novela das 19h. "Fui tão bem recebida por essa galera e tentaram criar várias mentiras desde que a novela começou. A gente se dá tão bem nos bastidores. Ninguém tem problema com ninguém" começou.

Sem segurar as lágrimas, ela desabafou: "Vejo na internet as pessoas tentando criar coisas, tentando jogar um contra o outro e isso me machuca muito. O bacana é que muitos atores me abraçaram e me defenderam. Eles foram para a internet falar a verdade".

Rafa também reclamou da falta de reconhecimento com relação a sua trajetória como atriz. "Faço teatro desde os 11 anos e fui ter oportunidade agora, e claro a internet, o Big Brother, abriram as portas para mim. Mas eu sou atriz. Me formei. Os espaços que eu conquisto são méritos meus e é muito esforço, dedicação e disciplina", conclui.