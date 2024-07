Pedro Sampaio relata susto em avião durante viagem ao Ceará

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pedro Sampaio, 26, relatou um susto que passou durante uma viagem para o Ceará, onde se apresenta no município de Reriutaba, na noite desta sexta-feira (12)

Nas redes sociais, o DJ contou que devido às questões climáticas, o piloto tentou pousar duas vezes no aeroporto de São Benedito, mas arremeteu. "Desviamos a rota e pousamos em Teresina, Piauí. Estamos abastecendo e tentando achar uma solução segura para chegar no show".

O piloto explicou o ocorrido. "Projetamos fazer duas aproximações dentro do nosso limite de segurança. Para a segurança da aviação e de todos nós não podíamos mais fazer mais vezes, porque a gente tinha o combustível remanescente para alternar com segurança e a gente não tinha visibilidade da pista".

De acordo com as informações, o nevoeiro no aeroporto estava muito intenso, o que fez com que a equipe decidisse mudar a rota e pousar no Aeroporto de Sobra. "Está com melhores condições climáticas. Não vamos desistir", escreveu o artista.

Às 4h28 da manhã, Pedro Sampaio e sua equipe pousaram em Sobral. O músico já estava na van a caminho do local, mas, recebeu a informação da organização do evento, que o show não iria mais acontecer. "Eu já estava na van e iria levar uma hora do aeroporto de Sobral até o local do show. Mesmo com todo o esforço iríamos chegar quase às 6h da manhã. A organização do evento decidiu que o show não iria mais acontecer".

Pedro garantiu que se colocou à disposição para realizar a apresentação. "Me botei a disposição para fazer o show neste sábado (13) (nesta sexta-feira (12)/sexta) a noite. Eu e minha equipe estamos aguardando a resposta".

Leia Também: Adriano Imperador comenta polêmica envolvendo caso com influenciador