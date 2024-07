Marcelo Rossi diz como decidiu se tornar padre: 'Encontro pessoal com ele'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O padre Marcelo Rossi, 57, é um dos homenageados do programa Altas Horas (Globo), deste sábado (13), especial de gêneros musicais. Celebrando 30 anos de sacerdócio em 2024, ele conta que sua decisão de entrar na igreja não aconteceu tão cedo como imaginam.

"Foi tardia. Sou formado em Educação Física [...], e primeiro tive um encontro pessoal com ele [Jesus]. Depois comecei a questionar coisas, valores [e decidi virar padre]", revelou o padre Marcelo Rossi

A reportagem teve acesso exclusivo de parte da entrevista do padre na atração da Globo. Ainda sobre a vida de padre e artista, Marcelo contou que quase não conseguiu gravar a famosa música "Deus está aqui".

"[Escolho as músicas] nas missas, com a multidão. Vou dando a letra antes para as pessoas cantarem junto [...], e passou pelo povo, e o povo começou a cantar, aí eu escolho gravar. Confesso a vocês que quando cantei pela primeira vez "Noites Traiçoeiras", não teve como [não gravar]."

No palco da atração de Serginho Groismann, ele levou os convidados ao delírio ao cantar "Erguei as Mãos", "A Casa É Sua" e "Deus Está Aqui (Noites Traiçoeiras)."

A gravação do Altas Horas ainda contou com Chico César, Zeca Baleiro, Sandra Sá e Ferrugem. Eles abrem o coração para contar sobre suas grandes relações de amizade no mundo da música.

O Altas Horas - Especial de gêneros musicais vai ao ar a partir das 22h25, do próximo sábado (13), na Globo.