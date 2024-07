Nicolas Cage diz que se inspirou na própria mãe para interpretar serial killer em filme de terror

(FOLHAPRESS) - Nicolas Cage, 60, surpreendeu seus seguidores ao contar em quem se inspirou na composição do protagonista de terror 'Longlegs - Vínculo Mortal' (2024). O ator disse que o personagem tem muitos trejeitos e falas de sua mãe Joy Vogelsang (1936-2021) e explicou: " Não que ela fosse satanista. Mas a vocalização dela, a forma como ela se movia [foram inspirações]. Ela falava, 'oooh, Nicky, você parecia um passarinho quando nasceu'. E aquilo era assustador".

Cage também lembrou dos vários problemas de saúde mental que ela enfrentou desde sua juventude. "Acho que minha mãe se saiu o melhor que conseguiu com a situação que enfrentava, mas ainda assim era assustador. Então pensei, ok, quero fazer esse personagem como uma espécie de homenagem à minha mãe".

No filme de Osgood Perkins (filho de Anthony Perkins, protagonista de "Psicose" (1960), de Alfred Hitchcock), Cage vive um perigoso assassino em série perseguido por uma jovem investigadora. A dinâmica dos dois muda quando ela descobre uma macabra conexão com as vítimas do matador.

Ele continuou falando da ligação entre o personagem e sua mãe. "Procurei encontrar o que, exatamente, levou minha mãe à loucura. É um tipo de performance profundamente pessoal para mim, porque cresci tentando entender tudo o que ela passou", reconheceu o ator: "Longlegs é uma pessoa de personalidade muito trágica. Ele está à mercê das vozes em sua cabeça, e das coisas horríveis que elas o mandam fazer", disse ao Entertainment Weekly,

Dançarina e coreógrafa, Joy Vogelsang morreu em 26 de maio de 2021, em Los Angeles. Ela teve Nicolas e mais dois filhos com o pesquisador e produtor August Coppola (1934-2009), irmão do cineasta Francis Ford Coppola. O filme, que foi lançado nos Estados Unidos no dia 12 de julho, chega aos cinemas brasileiros em 29 de agosto.

