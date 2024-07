Zé Vaqueiro fala sobre morte do filho pela primeira vez: 'Lutou até o último dia'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zé Vaqueiro falou pela primeira vez sobre a morte do filho, Arthur, que faleceu em 9 de julho, aos 11 meses. O cantor compartilhou com os fãs os desafios dele e de sua esposa, Ingra Soares, durante o tempo em que cuidaram do recém-nascido, que passou quase todo o tempo de vida no hospital.

"Foram onze meses de muita luta e nos últimos dias a gente pôde ver que ele estava sofrendo muito, muito mesmo e aí ele descansou. Descansou, mas eu acredito que Deus colocou ele em um bom lugar", disse Zé Vaqueiro nos Stories do Instagram.

Arthur nasceu com malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, também conhecida como síndrome de Patau. Pouco antes de falecer, ele recebeu alta hospitalar e passou 24 horas na casa da família, pela primeira vez.

"No dia em que ele veio para casa e depois voltou para o hospital, ele passou um tempão sem respirar. Quando chegou no hospital, ele voltou a respirar", contou o pai. "Todos os dias, ele é um milagre, porque não tem condição dessa criança ter tanta força assim", relembrou seus pensamentos sobre o filho.

Zé Vaqueiro ressaltou a força do pequeno, percebida por todos ao seu redor: "Vimos nosso filho lutando com todas as forças que tinha, até o último dia de vida dele".

Ele ainda contou sobre o período em que fez shows e viajou, enquanto Artur estava no hospital: "A gente tentou não deixar a peteca cair e Deus nos sustentou. Precisei trabalhar, precisei fazer shows e só Deus sabe muitos shows que eu subi no palco com o meu psicológico totalmente abalado, mas tentei dar meu melhor". Ele disse que vai retornar aos palcos em breve.