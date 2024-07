Netflix cresce o dobro do que projetava e chega a 277 milhões de assinantes em todo o mundo

(FOLHAPRESS) - Em carta para acionistas, a Netflix comemorou um crescimento acima do esperado entre os meses de abril e junho deste ano. A plataforma líder no streaming conseguiu 8,05 milhões de novos assinantes em todo o mundo.

Os resultados, divulgados na última sexta (19), superou a expectativas em todas as regiões do planeta. Apenas na região Ásia, foram conquistados 2,8 milhões de novos assinantes.

No geral, os analistas esperavam que, no período, a plataforma conquistasse 4,87 milhões de novos clientes, em média. A versão com publicidade, lançada em vários mercados, foi o que mais trouxe novos clientes a partir deste ano.

Para os sócios, porém, a Netflix entende que a publicidade será um complemento para sua fonte de renda. Os assinantes diretos ainda são os que rendem maiores ganhos.

Com o crescimento, a Netflix tem cerca de 277,7 milhões de clientes no mundo. A repressão da plataforma ao compartilhamento de senhas e a introdução da opção de assinatura com publicidade fizeram com que a plataforma tivesse o segundo melhor primeiro semestre de sua história, perdendo apenas para o boom da pandemia, em 2020.

"O desafio para muitos de nossos competidores é que, enquanto eles estão investindo de forma pesada em conteúdo premium, isso tem gerado uma quantidade de visualizações relativamente pequena em seus serviços de streaming", disse a companhia em sua carta aos acionistas.

No segundo trimestre do ano, de acordo com a Netflix, a receita aumentou 17%, alcançando o montante de US$ 9,56 bilhões (R$ 53,2 bilhões), superando ligeiramente as projeções da companhia.

