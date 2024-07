Filho de Madonna diz que está 'catando' comida na rua após deixar casa da mãe

(FOLHAPRESS) - Nem sempre ser filho de milionários significa que a vida será fácil o tempo todo. Que o diga David Banda, 18, filho da cantora Madonna, 65, com o cineasta britânico Guy Ritchie, 55. Em uma live no Instagram, o rapaz respondeu de forma bem sincera como tem sido sua rotina após deixar a casa da mãe.

"É adorável a experiência de chegar 9 da noite, estar com fome e perceber que não tenho dinheiro suficiente para comprar comida, mas [também] não temos comida suficiente em casa e temos que sair catando, afirmou. "É divertido ser jovem."

Banda, que recentemente deixou o apartamento luxuoso da cantora no elegante Upper East Side de Nova York, se mudou para o Bronx para morar com a namorada, a modelo colombiana Maria Atuesta, 21. Ele tem dado aulas de violão para ganhar dinheiro.

"Não estou sozinho, tenho minha namorada", continuou ele na live. "Eu adoro."

Tudo indica, no entanto, que Banda estava apenas exagerando sua situação. Segundo uma fonte contou à revista People, ele e Madonna seguem próximos. A cantora, que teve seu patrimônio estimado em US$ 580 milhões (R$ 3,24 bilhões) em 2023 pela Forbes, sempre deu suporte aos seis filhos.

Banda, inclusive, esteve com Madonna no Brasil durante o show histórico que a cantora fez na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio. Durante toda a turnê Celebration, ele dividiu os vocais com a mãe e tocou guitarra em algumas músicas.

