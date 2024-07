Melody detalha estado de saúde após acidente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Melody, 17, tranquilizou os fãs sobre o seu estado de saúde após o acidente de carro no último sábado (20).

A cantora abriu a caixinha de perguntas do Instagram na noite da última segunda (22) para conversar com os seus seguidores. "Graças a Deus estamos bem, claro com algumas dores, mas aliviados por não ter sido pior."

Melody ainda contou que segue tomando remédios. "Fiquei um pouco sumidinha, mas estou me tratando, gente, tomando os remedinhos e é isso."

O ACIDENTE

MC Melody estava a caminho de um show no Rio de Janeiro, o Arraiá da Melody, quando a van em que ela e a equipe estavam se envolveu em um acidente, na tarde do último sábado (20).

A PRF havia estimado que cerca de 10 veículos foram atingidos. Mais tarde, a polícia atualizou que o número foi de 7. No entanto, a Splash, a polícia disse que ainda não é possível apontar o causador do acidente.

No Instagram, Melody compartilhou os estragos nos veículos. Segundo ela, o acidente foi provocado por um ônibus de turismo.

"Graças a Deus ninguém morreu (...) Estou com dor nas costas, de cabeça. Meus dedos estão todos doendo. Eu estava bem lá atrás. (...) Foi um ônibus de viagem que bateu na gente e saiu arrastando todos os carros. (...) Estou postando isso porque realmente foi um livramento. Tá todo mundo vivo, bem. A gente tá machucado em um lugar ou outro, mas está todo mundo com saúde", disse Melody.

