Paola Carosella continua na Globo e grava nova temporada do Alma Cozinheira no GNT

(FOLHAPRESS) - Uma das chefs de cozinha mais populares do Brasil, Paola Carosella renovou seu vínculo com a Globo. Ela fechou acordo para produzir uma terceira temporada da atração Alma Cozinheira, que vai ao ar no GNT na TV paga.

As gravações da nova temporada começaram esta semana em um estúdio em São Paulo. A cada episódio, Paola reúne dois convidados para um bate-papo inspirador enquanto prepara um menu saboroso para três.

A estreia está prevista para setembro, ainda sem uma data exata definida. A nova leva de episódios contará com as participações de Dira Paes, Enrique Dias, Gaby Amarantos, Gil do Vigor, Letícia Colin, Majur, Kenya Sade, entre outros convidados.

Alma de Cozinheira é uma co-produção Floresta e GNT, com direção de Mariana Koehler. A atração está no ar desde 2022, quando Paola Carossela foi contratada pela Globo para atuar em diversas plataformas.

A chef argentina teve uma grande carreira na televisão entre 2014 e 2020, quando foi uma das juradas do MasterChef Brasil, exibido pela Band.

Na Globo, além do Alma de Cozinheira, Paola fez parte do elenco do reality culinário Minha Mãe Cozinha Melhor Que A Sua, comandado por Leandro Hassum. O programa teve apenas uma temporada.

