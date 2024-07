Kamala Harris participa de RuPaul's Drag Race e pede que público vote

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kamala Harris fez uma participação no RuPaul's Drag Race All Stars, pedindo que o público vote. A vice-presidente dos Estados Unidos convidou os espectadores do reality, alguns dias antes de seu possível anúncio como candidata à presidência.

O episódio da próxima sexta-feira do reality deve começar com a aparição de Harris. Ela começa dizendo que, todos os dias, os direitos humanos estão sob ataque. "Incluindo o direito de todos de ser quem são, amar quem amam e ter orgulho", diz a vice-presidente.

"Então, à medida que lutamos contra esses ataques, vamos todos lembrar que ninguém está sozinho. Estamos todos juntos nisso, e seu voto é seu poder", completa ela, chamando o público para votar. "Certifique-se de que sua voz seja ouvida neste novembro e registre-se para votar."

Kamala Harris aparece em 'RuPaul's Drag Race' com uma mensagem de votação:



“O seu voto é o seu poder.” pic.twitter.com/uidKoi0YS9 — PAN (@forumpandlr) July 25, 2024

Segundo a revista Variety, a chamada foi gravada algumas semanas antes de Joe Biden anunciar que havia desistido de concorrer à presidência.

