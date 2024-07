Antony Starr, de 'The Boys', diz que ser amamentado na série foi como cena de amor

SAN DIEGO, EUA (FOLHAPRESS) - "The Boys", série do Amazon Prime Video, ganhará mais um derivado depois que sua quinta e última temporada for exibida. "Vought Rising" contará a historia de Soldier Boy e Tempesta, ou Stormfront, nos Estados Unidos dos anos 1950. Os roteiros estão em fase de escrita e ainda não há previsão de estreia. Jensen Ackles e Aya Cash vão novamente interpretar os personagens, vistos em temporadas anteriores de "The Boys".

O anúncio foi feito num dos painéis mais disputados da San Diego Comic Con, mais importante feira de cultura pop do mundo, neste sábado (26). O primeiro trailer da segunda temporada do spin-off "Gen V" também foi lançado.

Mas foi para falar essencialmente da quarta e recém-finalizada temporada de "The Boys" que o Amazon Prime Video montou o palco. Nele, estiveram o criador Eric Kripke e quase todo o elenco protagonista.

À frente dele estava Antony Starr, intérprete do extremo e sádico Capitão Pátria, o Homelander, que afirmou que a quarta leva de episódios foi a mais desconfortável para ele, enquanto ator.

"Eu fiz muitas coisas estranhas na minha carreira, mas uma das mais estranhas foi abrir o roteiro da quarta temporada de 'The Boys' e me deparar com uma cena sobre leite materno", disse Starr.

Na cena em questão, para mostrar sua devoção ao Capitão Pátria, a personagem Espoleta conta que está fazendo um tratamento para produzir leite materno para ele -que, cria de um laboratório, tem uma estranha obsessão com tudo o que é relacionado à maternidade.

"Nós fizemos umas coisas loucas na série, mas o estranho aqui é que a psicologia por trás disso fez dela uma cena de amor, de certa forma."

Valorie Curry, intérprete da ultradireitista Espoleta, também enxerga uma camada mais profunda na relação, para além do absurdo.

"Minha coisa preferida na dinâmica deles é que a Espoleta não tem medo do Capitão Pátria. Ela deveria ter, mas sua devoção por ele é tão profunda que ela nem se preocupa. É um amor perturbador. Na verdade, é servidão", afirmou.

Jack Quaid, Erian Moriarty, Karen Fukuhara, Tomer Capone, Laz Alonso, Nathan Mitchell, Chase Crawford, Claudia Doumit, Susan Heyward, Jeffrey Dean Morgan e Ackles também participaram da conversa, que por coincidência aconteceu no dia do aniversário de cinco anos da estreia de "The Boys".