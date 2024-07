Thommy Schiavo morreu em decorrência de traumatismo cranioencefálico, diz perícia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Thommy Schiavo morreu em decorrência de traumatismo cranioencefálico, de acordo com perícia. As informações são da Polícia Civil do Mato Grosso.

O ator de 39 anos morreu no último dia 20 deste mês. Schiavo sofreu uma queda acidental de um prédio de dois andares em Cuiabá, segundo a Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa da capital mato-grossense.

Thommy Schiavo, que interpretou o peão Zoinho de "Pantanal", já tinha gravado cenas da novela "Guerreiros do Sol", que deve estrear no Globoplay no ano que vem. O folhetim será ambientado no sertão nordestino e fará uma releitura da história de Lampião e Maria Bonita. Schiavo vive um policial nas cenas gravadas da trama.

Em "Pantanal", Zoinho era o par romântico de Zaquieu, vivido por Silvero Pereira. Os atores se beijaram no último capítulo da novela, durante uma festa na fazenda.

O ator fez seu primeiro papel na televisão em 2006, no especial "Por Toda Minha Vida", na TV Globo. Entre documentário e ficção, a produção narrava a carreira de músicos brasileiros, e Schiavo interpretou o sertanejo Leandro.

Depois, participou das novelas "Paraíso", "Escrito nas Estrelas", "Cordel Encantado", "Gabriela", "A Teia", "Império", "Além do Tempo" e "Espelho da Vida".

Nas gravações de "Pantanal", Schiavo conheceu a maquiadora Angra Monaliza, com quem se casou e teve uma filha, agora com um ano de idade. O ator estava escalado para viver um policial em "Guerreiros do Sol", novela que será lançada em 2025 na Globoplay, e já tinha gravado algumas cenas para a trama.