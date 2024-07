Porchat relembra início de relação com Jô Soares e posterior amizade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando ainda era um desconhecido, Fabio Porchat teve uma aproximação rápida com Jô Soares, mas que deu a ele o empurrão para estudar teatro. Anos depois, já humorista, ele voltou ao programa como convidado. Mas a participação não saiu como o esperado.

"Foram 10 minutos que o Jô só me dava porrada, falei 'nunca mais vou voltar nesse programa. Para ser maltratado, não quero'." Na ocasião, o também dramaturgo questionou a idade de Porchat e o chamou de infantil.

A lembrança foi rememorada pelo humorista em participação ao documentário "Um Beijo do Gordo", da globoplay.

Anos se passaram e, em 2016, Porchat ia estrear seu próprio programa, na Record -e Jô continuava a ser uma inspiração para ele.

Por isso, antes da estreia, tentou falar com o apresentador, conversa intermediada por Marcos Veras. O ator disse à Fabio que Jô estava ocupado. "Aí me liga o Veras: 'Fabio, você fez alguma coisa para o Jô?'. Eu falei: 'Não, ele só não gosta de mim'."

Mesmo com a recusa, ele publicou um texto de homenagem ao dramaturgo em uma revista da qual era colunista. O texto chegou em Jô, que retornou o contato com Porchat.

"Era Olimpíada e, quando estou saindo do Maracanãzinho, toca o telefone e é o Veras, que fala: 'Fabio, liga para o Jô agora. O Jô está querendo falar com você, ele está chorando'. E aí o Jô fala: 'Fabio, quero te pedir desculpas, porque eu fui menor, fui pequeno, não podia ter feito isso com você'".