Por que Harry e Meghan evitam mostrar o rosto dos filhos?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O príncipe Harry e Meghan Markle não mostram o rosto dos filhos Archie, 5, e Lilibet, 3, há cerca de dois anos.

Harry evita mostrar o rosto dos filhos porque quer protegê-los. "Harry reluta em mostrar os filhos publicamente, não porque quer escondê-los, mas para proteger sua privacidade e segurança de ameaças em potencial", disse um amigo do casal à revista People.

"Ele quer que os filhos levem a vida mais normal possível, sem temer sequestros ou agressões. Como pai e marido, ele está determinado a garantir que a história não se repita", disse um amigo de Meghan e Harry, à revista People.

O rosto das crianças foi mostrado pela última vez no documentário "Harry & Meghan" (Netflix), lançado há mais de dois anos. O casal não faz aparições com os filhos e, desde então, as crianças não foram mais mostradas ao público.

HARRY VIVE BRIGA JUDICIAL POR SEGURANÇA HÁ QUATRO ANOS

Harry luta na Justiça há quatro anos para voltar a ter proteção policial quando no Reino Unido, e insiste que o pai poderia ajudá-lo a reavê-la. Segundo fontes próximas ao príncipe, nenhuma questão é mais importante que a segurança de sua família e, por isso, ele tem pedido repetidamente ajuda ao pai. Em abril deste ano, ele teve uma nova derrota no processo. As informações são da revista People.

O rei não atende mais as ligações de Harry nem responde às suas mensagens. "Dizem para ele que [o rei] está 'indisponível' agora. As ligações não são atendidas. Ele também tentou conversar com o rei sobre sua saúde, mas essas ligações também não são atendidas", diz um amigo do príncipe.

Uma fonte do palácio diz que a ideia de que a segurança de Harry está nas mãos do rei é "completamente incorreta". Do ponto de vista constitucional, o rei não pode interferir diretamente em questões governamentais. A segurança da realeza é gerida por um órgão governamental que tem em seu comitê a equipe do rei Charles. Harry, que já se ofereceu para pagar pela proteção policial, acredita que o pai pode intervir a seu favor e pedir para que essa segurança seja restabelecida.

Recentemente, Harry disse que não visita o Reino Unido com Meghan por medo de um ataque. "Ainda é perigoso, e basta um agente solitário, uma pessoa que lê essas coisas [negativas] para agir com base no que leu. Se é um ataque de faca ou ácido, o que quer que seja, essas coisas são uma preocupação verdadeira para mim. É um dos motivos pelos quais eu não trago minha mulher de volta para esse país", disse, no documentário "Tabloids on Trial".

Um dos traumas do príncipe causados pela vida pública é a morte da mãe, a princesa Diana. Lady Di morreu precocemente, aos 36 anos, em um acidente de carro em Paris. Ela era perseguida por paparazzi no momento da colisão.