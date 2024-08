Virgínia se pronuncia após Zé Felipe salvar a filha de afogamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Virgínia Fonseca, 25, esclareceu que a piscina sua casa tem proteção após Zé Felipe, 26, salvar a filha de um afogamento.

O cantor pulou na piscina de roupa com medo de a filha caçula, Maria Flor, se afogar. Ele relatou a situação nos stories do Instagram.

Depois disso, Virgínia se pronunciou e assegurou que o local é protegido para as crianças. "Mostrar uma coisa aqui para vocês, gente. A piscina tem proteção. Está vendo? Isso aqui liga no controle, aí fecha a piscina inteira, pode subir aqui em cima, andar, entendeu?", mostrou em suas redes sociais.

A influencer explicou que a filha já entraria na piscina, por isso estava sem proteção. "O que aconteceu com a Flor hoje é que ela já ia entrar na piscina. Estava na borda aqui, com ela, a Letícia e o Zé, só que a linda decidiu ir para o fundo. Aí não conseguiu nadar no fundo, e o Zé teve que entrar para pegar ela. Mas isso aqui fica sempre fechado, protegido, e as meninas só ficam com a piscina aberta quando tem alguém."

Em seguida, Virgínia ressaltou que também colocou uma proteção em uma escada da casa. "Outra coisa que foi instalada aqui em casa foi essa porta de vidro para essa escada. Opa, tranquei. Tem que apertar aqui? Ah, aí, está vendo? Para as crianças também não descerem a escada", acrescentou.

