Silvio Santos segue internado para realizar exames em São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Silvio Santos, 93, segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O apresentador segue hospitalizado para realizar exames. Procurada por Splash nesta sexta-feira (2), o SBT informou que ele continua passando por exames. "Sem novidade", informou a assessoria.

Na quinta-feira (2), a emissora disse que ele precisou fazer exames de imagem. "Fazem o raio-x em casa. Mas o exame de imagem tem que ser realizado no hospital".

Silvio Santos teve um quadro de H1N1 em julho. Na época, após negar que ele estivesse internado, a assessoria do SBT admitiu que ele estava hospitalizado com influenza A: "Ele está sendo medicado e no hospital", diz comunicado da emissora lido ao vivo por Michelle Barros no "Chega Mais".

Segundo o jornal O Globo, ele enfrenta uma nova condição de saúde. O apresentador teria se recuperado da H1N1 e esta segunda internação seria por outros motivos, afirma o jornal.