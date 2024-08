Influenciadora denuncia ameaça e consegue medida protetiva contra Davi Brito do BBB 24

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Justiça do Amazonas concedeu nesta sexta-feira (2) uma medida protetiva a favor da modelo e influenciadora Tamires Assis, conhecida por ser membro do Boi Garantido, após ela ter denunciado uma ameaça feita por Davi Brito, campeão do BBB 24.

O pedido foi feito pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher do Amazonas. Davi não pode citar seu nome, entrar em contato com ela nas redes sociais, e não pode ficar a menos de 100 metros da onde Tamires esteja.

O caso aconteceu no último dia 15 de julho, segundo documento obtido pela reportagem. Tamires relatou que recebeu uma chamada de vídeo do ex-motorista de aplicativo, e que ele estaria embriagado. Naquele momento, ele mostrou uma arma de fogo contra ela.

"De forma agressiva, o Sr. Davi questionou seu paradeiro e exibiu uma arma de fogo, proferindo ameaças à vítima", diz o documento. Dias depois, Tamires terminou o relacionamento, e afirma que Davi citou fatos que fizeram seus fãs a ameaçarem nas redes sociais.

"A senhora Tamires teve diversos danos a sua saúde mental, o que a fez procurar a delegacia especializada", diz o documento. O processo segue em segredo de Justiça atendendo a pedido da defesa de Tamires.

Procurado pela reportagem, Davi Brito negou o caso. "Esta informação é totalmente infundada e carece de qualquer base factual. Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis por esta difamação".

Tamires Assis confirmou o pedido e a medida protetiva, e afirma que a modelo não falará mais sobre o caso.

Davi e Tamires tiveram um romance que durou um mês e meio. Ele foi iniciado durante o Festival de Parintins, principal festa cultural do Amazonas.

O caso terminou no fim do mês passado. Ambos não falaram publicamente sobre o assunto.