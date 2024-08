Após repercussão de vídeo em que critica salário de atletas brasileiros, Marcos Mion pede desculpas

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após a repercussão de um vídeo em que criticava os salários dos brasileiros que estão nas Olimpíadas 2024, Marcos Mion se pronunciou e pediu desculpas por ter passado informações incorretas. O apresentador chegou a ser advertido pelo Instagram sob a acusação de fazer comentários "parcialmente falsos". Ele apontou que a publicação foi "tirada de contexto" e tornou-se um embate político.

Mion teria informado um valor incorreto do Bolsa Atleta. O apresentador disse que ficou triste ao ver os brasileiros se desculpando pelos resultados ruins e as perdas de medalhas. "Queridos, parem, por favor, cabeça erguida. Vocês só merecem aplausos e conhecimento. Se alguém tem que pedir desculpas é o nosso governo, que não construiu um histórico, não construiu uma tradição de investimento no esporte"

Em seguida, ele afirmou ter pesquisado o salário mensal dos atletas olímpicos em 2024 para ter propriedade de falar sobre o assunto. "A média é de R$ 2 mil por mês. Mesmo assim, a gente vê em todas as Olimpíadas nossos atletas disputando e ganhando medalhas. Isso é surreal".

Os benefícios do Bolsa Atleta são divididos em seis categorias. Quem faz parte do "atleta base" ou do "atleta estudantil" recebe R$ 410 mensais. O "atleta nacional" ganha R$ 1.025 e o "atleta internacional", R$ 3.437. O "atleta olímpico e paralímpico", por sua vez, são subsidiados com R$ 3.437. A categoria "atleta pódio", aqueles que estão no topo dos rankings mundiais, recebem entre R$ 5.543 e R$ 16.629.

Algum tempo depois, no entanto, o apresentador da Globo se corrigiu na legenda da publicação do vídeo. "Os dados do vídeo sobre a remuneração dos atletas estavam incorretos. Peço desculpas", escreveu. Ele ainda reconheceu que existe um "apoio financeiro oferecido pelo Governo Federal", que, segundo ele, é fundamental para permitir que os atletas sigam seus sonhos e conquistem os bons resultados.

A apresentador disse ainda que o vídeo não foi uma crítica ao governo e sim "uma a reflexão para estimular um debate sobre melhorias aos incentivos financeiros para esporte brasileiro". Mion finalizou: "O foco sempre foi um só: valorizar nossos atletas. Muitos, inclusive, agradecendo o post, a voz, o espaço...mas infelizmente o vídeo perdeu o valor original", escreveu.