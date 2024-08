Globo segura interesse de concorrentes e renova contrato com ex-BBB Fernanda Bande

ARACAJU, SE (FOLAPRESS) - Um dos destaques do BBB 24, onde conquistou uma fiel base de fãs e torcedores que lhe deram grande popularidade nas redes sociais, a carioca Fernanda Bande renovou seu contrato com a Globo nesta quarta-feira (7).

Com isso, Fernanda continuará sendo agenciada comercialmente pela ViU Hub, braço de influenciadores da empresa. A "loba", como é conhecida, tem cerca de 4 milhões de seguidores somente no Instagram. Na Globo, ela já comandou com Giovanna Pitel o programa Na Cama com Pitanda, exibido pelo Multishow.

De todas as ex-BBBs que participaram da 24ª edição, Fernanda é a recordista de contratos publicitários fechados desde a saída da atração. Ao todo, são dez acordos: Centrum; iFood ; Seara; Disney; Amstel; Casas Bahia; Tim; Globoplay; Amazon Prime Video; e Neosaldina.

À reportagem, Globo e Fernanda confirmam o acordo. A ex-BBB se diz emocionada com o novo vínculo e diz esperar conseguir novos acordos em parceria com a empresa.

"Este é um momento muito especial na minha carreira. Há dez anos, entrava pela primeira vez na Globo como figurante e hoje tenho o privilégio de realizar um sonho! Estou ansiosa para começar essa nova jornada. Agradeço a todos pelo apoio constante e mal posso esperar para mostrar tudo o que vem por aí", comemora.

Antes de renovar, Fernanda foi sondada por empresas concorrentes no agenciamento de influenciadores digitais. A Globo conseguiu segurar o interesse devido ao plano de carreira comercial que apresentou a Fernanda.

Com a renovação da "loba", a Globo encerra o ciclo de contratos de participantes do BBB 24. Além de Fernanda, assinaram novos acordos Beatriz Reis, a Bia do Brás, e Giovanna Pitel. O campeão da edição, Davi Brito, teve o vínculo encerrado no fim de julho.

O mesmo vale para Isabelle Nogueira, Matteus Amaral e Alane Dias, que tinham vínculos até o mês passado e optaram por seguirem com vínculos fora da Globo.

Leia Também: Neymar faz teste de DNA para descobrir se tem um quarto filho