Rainha Elizabeth 2ª ganhará jardim póstumo para comemorar centenário

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O centenário de Elizabeth 2ª será comemorado com a construção de um jardim em homenagem à rainha em Londres.

O jardim terá as flores preferidas da rainha. Elizabeth 2ª gostava de lírios-do-vale, que estavam no buquê de sua coroação e fazem parte dos jardins do Palácio de Buckingham. As informações são da revista People.

O espaço de cerca de 8 mil m² será construído no lugar de um viveiro de plantas abandonado no Regent's Park. A ideia é "transformar cinza em verde", segundo o gerente do projeto.

A sustentabilidade e a biodiversidade serão fatores importantes para o projeto. Uma antiga torre de água será transformada em uma plataforma de vista panorâmica para os jardins e também funcionará como habitat para pássaros, morcegos e outros animais. Além disso, ferro da antiga estufa será reciclado para fazer uma nova pérgola.

A rainha Elizabeth 2ª comemoraria 100 anos em abril de 2026. Ela morreu em 2022, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia.

