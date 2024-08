Danielle Winits diz que ficou 3 dias confinada com André Gonçalves para fazer sexo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Danielle Winits, 50, não esconde que a sua relação com André Gonçalves, 48, tem altos e baixos na convivência, mas quando o assunto é sexo, a situação muda de figura. A atriz de "Família é Tudo" lembra já ter ficado três dia confinada no quarto de um hotel em Barcelona, Espanha, com marido.

Ela conta que os dois têm muita química. "Fui viajar com o André, nossa primeira viagem, e a gente não saiu do hotel em Barcelona. Foram três dias sem sair do hotel. A gente só saiu depois do terceiro dia", destaca Danielle durante participação no "Surubaum", podcast apresentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank nesta quarta-feira (7).

Para a atriz, a atividade íntima do casal é algo mais que necessário para uma relação dar certo. Danielle acredita que, quando a frequência reduz muito, está na hora de conversar: "Sexo é vida, não precisa ter tabu entre as pessoas".

Danielle e André se relacionam há oito anos. Em 2023, o casal chegou a passar uma breve separação. O fato de André ter aceitado o convite para A Fazenda 15 foi o principal atributo para a briga. Logo após a saída dele do programa da Record TV, os dois se reconciliaram e voltaram.

