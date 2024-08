Nasce a segunda filha de Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Santoro, 48, e a mulher, Mel Fronckowiak, 36, deram as boas vindas à sua segunda filha. Segundo a atriz, a bebê chegou adiantada, mas passa bem.

"Um pouco antes do esperado, nascemos. Foi a experiência mais visceral que eu já vivi na vida e ela não me fez apenas mais forte, mas me fez perceber o tamanho infinito que eu tenho, que nós temos, que o amor tem quando nada pode impedi-lo de existir", escreveu a atriz no Instagram nesta segunda-feira (12).

O casal ainda não revelou o nome da nova integrante da família, mas avisou aos fãs que ela já está em casa. "Estamos em casa, ainda entendendo o que vivemos, mas unidos e felizes porque a vida se fez presente mais uma vez entre nós", escreveu Mel.

Juntos há 12 anos, Mel e Rodrigo já são pais de Nina, de 7 anos. Na rede social, artistas e amigos da família parabenizaram o casal. "Que benção! Família crescendo!", comemorou Márcio Garcia.

Sthefany Brito, que também aguarda para breve a chegada do segundo filho, comemorou com um coraçãozinho. Alessandra Ambrosio, Selton Mello, Bárbara Paz e Carla Diaz foram alguns dos amigos que celebraram a novidade.