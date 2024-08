Filha de Tom Cruise perde mais de R$ 2 milhões de pensão ao completar a maioridade

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Filha de Tom Cruise e Katie Holmes, Suri Noelle não recebe mais a pensão anual do pai famoso. A jovem completou 18 anos em abril e, pela lei americana, deixou de receber o direto. O astro de Hollywood, que foi uma das atrações do encerramento das Olimpíadas 2024, deve continuar pagando as mensalidades da faculdade de artes dramáticas da jovem.

Segundo o jornal Daily Mail, Cruise pagava uma pensão anual de exatos US$ 400 mil, algo em torno de R$ 2,2 milhões, montante que estava previsto no divórcio dele com Katie Holmes em 2012. Os dois se casaram em 2006. Na época, especulou-se que uma das principais razões do término do casamento foi a Cientologia, a religião do protagonista da franquia "Missão Impossível".

Mais conhecida como Suri Cruise, a jovem agora assina como Suri Noelle em homenagem à mãe. Noelle é o nome do meio de Katie Holmes, e a estudante de artes dramáticas usou este nome numa montagem musical de "A Família Addams", ao interpretar Mortícia.

Suri e Tom mantém uma relação distante e fria. Segundo a imprensa americana, o ator estaria sem falar com a filha desde 2012, quando se separou de Katie. A escolha de cortar relações teria partido dele.

