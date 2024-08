Ana Hickmann e Edu Guedes terão noivado 'intimista' com 50 convidados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Hickmann e Edu Guedes preparam festa de noivado para setembro deste ano. O evento será um "almoço intimista", que acontecerá no interior de São Paulo, com direito a spoiler do vestido da noiva.

O casal reunirá cerca de 50 convidados no dia 14 de setembro. "Eu queria muito reunir a nossa família e amigos próximos para celebrar esse novo momento. Estamos radiantes", disse Ana em nova enviada a imprensa.

Já seu vestido branco de Ana foi confeccionado pela estilista Leticia Manzan. "O desafio foi criar um vestido que não tivesse uma estética tradicional de noiva. Por isso, desenvolvemos um vestido leve, com muita informação de moda e uma modelagem que valoriza o corpo da Ana. Ele é cheio de texturas e promete ser combinado lindamente com a joia dos sonhos que ela planeja usar", disse a dona da marca Manzan, que também produzirá Maria, filha de Edu, de 15 anos, no dia.

O cardápio será feijoada; a escolha do bufê é especial e conta um segredo do casal. "No início do namoro, quando ninguém sabia de nós dois, o restaurante Bolinha abriu só para a gente, num domingo de manhã, para comermos a feijoada. Ele faz parte da nossa história e a comida é maravilhosa", explicou Edu.

Eles também revelaram que a decoração terá tons de branco e azul.

Ana e Edu assumiram publicamente o namoro em 12 de março. Na ocasião, os dois negaram que tenha havido traição e que estavam solteiros quando se aproximaram de forma mais íntima.

Guedes afirmou que a relação de amizade entre eles se transformou em namoro a partir de janeiro deste ano. No entanto, precisavam ter certeza da relação para que pudessem assumir publicamente. "A gente foi conversando, foi sentindo algo diferente em janeiro, ela estava passando por tudo isso, eu tinha acabado um namoro em novembro, a gente não tinha certeza de tudo. Nossa primeira preocupação era com relação a ter certeza de que a gente ia ficar juntos para poder falar".

