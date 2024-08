Tiago Abravanel atualiza estado de saúde de Silvio Santos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Tiago Abravanel voltou a falar sobre o estado de saúde de seu avô, o apresentador Silvio Santos, nesta quarta-feira (14). Ele contou que o dono do SBT, 93, segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e reafirmou o otimismo da família pelo retorno do patriarca para casa em breve. O ator também explicou sobre os cuidados com relação a internação do comunicador e, por esse motivo, ainda não visitou o avô.

"É super-restrito. Óbvio que a família está cuidando, mas graças a Deus ele está superbem e assistido por todos os médicos. A equipe do hospital é maravilhosa. Com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo", disse Tiago à revista Quem durante o lançamento da autobiografia de Preta Gil no Rio.

Tiago, que está em cartaz com musical "Hairspray", no Rio, lembrou que a decisão pela internação partiu de Silvio Santos. "Ele é muito preocupado com ele mesmo. Que bom, né? É importante", comentou o neto do apresentador, que disse ser também uma pessoa que procura se cuidar. "Saúde tem que olhar sempre para que a gente possa fazer tudo que a gente quer durante mais tempo", concluiu Tiago.

Em julho, Silvio Santos havia sido diagnosticado pelos médicos com a gripe H1N1 e foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Dias depois, o apresentador recebeu alta médica, mas retornou a unidade hospitalar no início de agosto.