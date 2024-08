Com Silvio Santos internado, SBT faz programa especial pelos 43 anos do canal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O SBT vai exibir uma edição especial do Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel em celebração aos 43 anos da emissora. O dono e fundador da TV continua internado e não vai participar da homenagem. No próximo domingo (18) a atração vai destacar a trajetória da emissora, relembrando quadros clássicos, com a participação de convidados ilustres.

O quadro Show de Calouros, lançado em 1977 por Silvio, voltou em 2024 sob o comando de Patricia e vai reunir jurados clássicos das edições anteriores no domingo. Sônia Lima, Sérgio Mallandro, Flor Fernandez, Décio Piccinini, Mara Maravilha e Leão Lobo, que marcaram a bancada de júri, avaliam a turma atual, formada por Victor Sarro, Aretuza Lovi, Aline Mineiro, Felipeh Campos e Xaropinho, que estarão no palco para performar.

O Jogo das 3 Pistas vai trazer atores da novela "Carrossel" para homenagear o sucesso das produções de teledramaturgia. Matheus Ueta, intérprete de Kokimoto Mishima e Jean Paulo Campos, que deu vida a Cirilo, vão competir.

O Câmera Indiscreta estreou no Programa Silvio Santos em 1980. Em 1981, passou a ser exibido no programa "Alegria", coroando o ator Ivo Holanda como o "Rei das Pegadinhas". Outros atores, como Carlinhos Aguiar, Vivi Fernandez e Ruth Romcy, a "Rainha das Pegadinhas" (falecida em 2007), também se destacaram no quadro. O apresentador Celso Portiolli ganhou notoriedade atuando, produzindo e depois dirigindo a atração.

No domingo, as Câmeras Escondidas apresentam uma brincadeira inspirada no "Alien: Romulus", novo longa-metragem da franquia de terror espacial da Disney, que será lançado nos cinemas no dia 15 de agosto.

Qual É A Música, mais um quadro emblemático, trará a banda do programa "The Noite" (Ultraje a Rigor) e a banda do programa "Jô Soares Onze e Meia" (Chiquinho Oliveira, Derico Sciotti e Osmar Barutti) para adivinhar qual é a canção a partir de uma melodia.

O Nada Além de 1 Minuto, no ar desde 2010, também vai entreter o público, com a participante Inara, que pode levar 300 mil reais pra casa. O programa vai ao ar às 19h no SBT.