William Bonner está com Covid e será substituído por César Tralli

SÃO PAULO, SP, E ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - William Bonner testou positivo para Covid nesta quinta-feira (15) e ficará afastado do Jornal Nacional pelo menos até a próxima semana para cumprir o protocolo da Globo.

A emissora informou que César Tralli substituirá o colega durante o período. Renata Vasconcellos, que divide a bancada com Bonner, testou negativo e segue apresentando o JN normalmente.

Bonner publicou uma foto do teste positivo em seu perfil no Instagram, mas não deu mais detalhes sobre seu estado de saúde.

É a segunda vez que Tralli substitui Bonner na bancada do JN. Há cerca de um mês, o âncora do Jornal Hoje cobriu alguns dias de férias do colega. A julgar pelas reações nas redes sociais, a troca foi bem recebida pelos telespectadores.

