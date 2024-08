Justiça atende sindicato e proíbe Globo de escalar Gil do Vigor em 'Família é Tudo'

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O sindicato dos artistas e técnicos em espetáculos de diversões do estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) conseguiu uma liminar para impedir a participação do economista e ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, na novela "Família é Tudo", da Globo.

A reportagem teve acesso aos documentos do caso em primeira mão, que corre na 58º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. O sindicato dos artistas teve o pedido atendido pela juíza Luciana Gonçalves de Oliveira, que concordou com os argumentos do sindicato.

A organização sindical afirma que Gil do Vigor não tem registro profissional de ator. Nestes casos, a Globo pede uma autorização especial para que pessoas possam participar de atrações artísticas. O Sindicato afirma que a Globo não solicitou esse pedido até agora.

Além disso, o sindicato acusa a Globo de burlar a lei para que Gil participe da novela, o que na visão da juíza, agrava o caso.

Na trama das sete, escrita por Daniel Ortiz, Gil seria o "Gil do Veneno", um fofoqueiro profissional com as mesmas características que o ex-BBB tem na vida real, o que em tese seria uma participação especial, sem necessidade de registro.

Na sua decisão, a juíza concordou que o Sated precisa ser notificado para Gil participar da trama. Ela solicitou que a Globo seja notificada com urgência da proibição.

"Defere-se a tutela de urgência para determinar a proibição de participação de Gilberto José Nogueira Junior, conhecido como Gil do Vigor, em qualquer programa para atuação como artista, até que a Globo junte aos autos o contrato com ele celebrado", diz a decisão.

Caso a Globo descumpra a liminar, a emissora precisará pagar uma multa de R$ 30 mil. A Globo pode recorrer da decisão. Gil do Vigor gravaria suas primeiras cenas na próxima semana. Ainda não se sabe como ficará o caso.