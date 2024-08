Cíntia Abravanel, primogênita de Silvio Santos, é primeira a falar sobre morte do pai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A filha mais velha de Silvio Santos, Cíntia Abravanel, 61, foi a primeira entre as herdeiras do apresentador a se pronunciar publicamente após sua morte.

Cíntia usou as redes sociais para homenagear o pai com uma foto em que aparece ainda menina, nos braços dele.

"Pai, meu amor, já estou com saudade e o Brasil também. Obrigada por tudo, por cada conversa, lição de vida, carinho e principalmente amor. Você sempre brilhará para mim, pai. Sentirei sua presença em cada passo que der, guiada pelo amor que deixou. Eu te amo infinitamente", escreveu Cíntia.

[Cíntia Abravanel é primeira a falar sobre morte de Silvio Santos]© Reprodução / Instagram

Outras filhas de Silvio Santos publicaram um comunicado conjunto em nome da família, agradecendo pelo carinho dos fãs.

"Caríssimas autoridades, empresários, clientes, colegas de mídia, entidades e querido público brasileiro, queremos agradecer pelo carinho, pelo respeito e por todas as homenagens que foram feitas ao nosso pai. Esperamos que ele esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia do quanto", afirmou a família.

"Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que ele sempre levou. Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros. Da mesma forma com que ele amava vocês, nós também amamos. Nos sentimos abraçadas por milhares e milhares. Queremos aqui mandar o nosso abraço, ratificamos nossos laços de gratidão a cada um de vocês. Muito, muito obrigada, Família Abravanel."

Patrícia e Silvia postaram a mensagem e receberam carinho de fãs e amigos. Rodrigo Scarpa comentou na publicação de Silvia: "Meus sentimentos. Que o Silvio Santos que conhecemos, alegre e divertido, carismático e repleto de talento, nunca saia do coração de todos que acompanham o SBT. Sei que ele continua com a gente através de vocês, filhas e família Abravanel. Meus mais profundos sentimentos", escreveu o humorista.

Ary Fontoura também deixou sua mensagem à filha de Silvio: "Todo amor! Deus proteja a todos vocês", escreveu o ator. Daniela Albuquerque comentou: "Que Deus tire toda essa dor. Meus sentimentos para toda a família SBT", disse a primeira-dama da RedeTV!