Carlos Villagrán, o Quico, comenta morte de Silvio Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -Carlos Villagrán, que viveu Quico no seriado 'Chaves', fez sua homenagem a Silvio Santos neste domingo (18).

O ator mexicano usou as redes sociais para lamentar a morte do apresentador, que foi o responsável por trazer 'Chaves' e 'Chapolin' ao Brasil.

"Queridos amigos do Brasil, é com profunda dor que me uno a vocês pelo sentido falecimento de Silvio Santos, esse senhor que foi uma lenda. Me uno à dor de todos vocês e peço que o Senhor o receba com o que nos faz falta na Terra: muito amor. Mando um beijo a todos e sinto muito pelo falecimento de Silvio Santos", falou Villagrán.

Florinda Meza, a Dona Florinda, que é viúva de Roberto Gomes Bolaños (1929-2014), criador do seriado, também lamentou a morte de Silvio Santos.

A atriz agradeceu ao dono do SBT por apostar no sucesso da série no Brasil e pediu para que ele, em outro plano, dê um abraço em 'seu Rober'.

"Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Chespirito. Esse legado e tudo que você fez ficará para sempre no coração do Brasil e no meu. Adeus, amigo e por favor dê um abraço no meu Rober", afirmou.