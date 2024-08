Filho de Jassa detalha a última ida de Silvio Santos ao salão do pai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Robson Jassa, filho de Jassa, cabeleireiro oficial de Silvio Santos durante quatro décadas, participou do programa Encontro com Patrícia Poeta na manhã dessa segunda-feira (19). Ele falou da última ida de Silvio Santos ao salão de seu pai, o Jassa Hair Studio, que aconteceu no dia 1º de fevereiro.

"Ninguém sabia que ele iria lá. Na última vez que ele tinha feito o cabelo, meu pai tinha atendido na casa dele, a pedido da Iris Abravanel", disse ele. Robson conta que Silvio se mostrava disposto e chegou a conversar com todos ali presentes. "Convivi com esse cara e fico com muita gratidão ao ver o respeito que ele tem sido tratado pelas emissoras."

Robson também descreveu o desafio de dar a notícia ao pai, na manhã de sábado (17), quando Silvio Santos faleceu aos 93 anos. "O sábado foi muito triste. Foi muito triste a hora que eu abri o celular e vi a notícia. Depois eu fui contar para o meu pai. E você está lá, tendo que atender as pessoas. Não tivemos condições. A gente fechou o salão", compartilhou ele.

O filho de Jassa foi criado como uma espécie de sobrinho simbólico de Silvio Santos. De acordo com o site oficial do salão, Jassa conheceu o apresentador em 1976, quando Robson ainda era criança. Ele segue os passos do pai e hoje também é cabeleireiro no Jassa Hair Studio.

