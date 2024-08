Record renova contrato de patrocínio de A Fazenda com casa de aposta

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Record e a Betano, uma das maiores casas de apostas do Brasil, renovaram nesta segunda-feira (19) o contrato de patrocínio para que a marca seja exibida no reality show A Fazenda, que terá sua 16ª temporada exibida a partir de setembro.

O acordo com a Record foi feito em parceria com a agência Wieden + Kennedy SP, que faz a gestão da marca e publicidade da Betano. Segundo apurou a reportagem, a Betano pagou entre R$ 10 e 15 milhões para anunciar na atração pelo terceiro ano seguido.

Como novidade para 2024, a Betano levará temas especiais para o quarto dos peões de forma totalmente interativa na sede, além de estar presente também em ações de engajamento nas redes sociais.

Os participantes vão acompanhar uma série de provas, incluindo a Prova do Fazendeiro, quadros patrocinados e branded content distribuídas em diferentes oportunidades oferecidas pela marca de apostas.

"Como mais uma forma de entretenimento, renovamos a nossa parceria com o reality e esperamos que seja uma temporada divertida para todos que acompanharem essa edição. Vamos focar bastante em interatividade e engajamento do público em geral com o programa e nas ativações e interações com a nossa plataforma", diz a empresa, confirmando o acordo.

Outra novidade para este ano é que telespectadores da atração poderão apostar no site da empresa e palpitar quem vai vencer a edição, ser o Fazendeiro da semana, entre outras experiências.

"Os realities já fazem parte da nossa cultura de uma forma expressiva e movimentam as conversas nas redes sociais. Nossa intenção é colocar a Betano mais uma vez dentro do entretenimento e criar conexões genuínas com o público de A Fazenda", ressalta Zé Diniz, head de conteúdo da Wieden+Kennedy SP.

A Fazenda 16 tem estreia marcada para o dia 16 de setembro. O reality seguirá no comando de Adriane Galisteu, que apresenta a atração desde 2021 na Record.