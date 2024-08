SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Lollapalooza Brasil 2025 inicia venda para o público geral nesta terça-feira (20), a partir de 12h. O evento está marcado para os dias 28, 29 e 30 de março de 2025.

Os ingressos serão vendidos exclusivamente pela Ticketmaster Brasil, ticketeira oficial do festival. As vantagens para clientes Bradesco, que tiveram acesso à pré-venda exclusiva, permanecem durante a venda geral.

INGRESSO DIGITAL E CASHLESS

A novidade desta edição é que o ingresso do Lollapalooza Brasil será digital, garantindo mais segurança e praticidade, além de evitar a cobrança da taxa de envio. Em breve serão divulgadas mais informações sobre a mudança do sistema de acesso ao evento.

O festival continua sendo cashless, mesmo sem a pulseira. O New Cashless, é a nova solução de pagamento híbrido permitindo que o cliente escolha como quer pagar, seja direto com seu cartão de crédito ou débito ou até mesmo pagamentos por aproximação, como o Apple Pay. Desta forma, você solicita e já retira o produto na hora, sem precisar de fichas e com muito menos filas.

Para garantir a segurança e a praticidade do festival, não terá circulação de dinheiro em espécie em nenhum ponto de venda. Entretanto, se quiser pagar com dinheiro físico, é só carregar um cartão em um dos Caixas Cashless espalhados pelo evento.

VALORES DO 1º LOTE DE INGRESSOS

Lolla Pass: Dá acesso aos três dias de festival na área de pista. Os preços do Lolla Pass no primeiro lote variam de R$ 956,25 a R$ 2.250,00, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.

Lolla Comfort Pass by Bradesco: O Lolla Comfort Pass permite acesso aos 3 dias do festival em uma área exclusiva com mais conforto, vista privilegiada para o palco Budweiser, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso. Os preços do Lolla Comfort Pass no primeiro lote variam de R$ 1.674,50 a R$ 3.940,00, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.

Lolla Lounge Pass by Vivo: A Vivo, patrocinadora do evento, oferece a área mais premium do festival. O Lolla Lounge Pass by Vivo dá acesso aos três dias do festival em área exclusiva, com open bar e food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento. Os preços do Lolla Lounge Pass by Vivo no primeiro lote variam de R$3.316,25 a R$ 4.610,00, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.

Os ingressos poderão ser comprados no site ou na bilheteria física da Ticketmaster, no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Nas compras online, haverá cobrança de taxa de serviço de 20%; já na bilheteria física, não há cobrança de taxa.

Para a melhor experiência, os fãs devem fazer a atualização do seu cadastro dentro da plataforma da Ticketmaster Brasil, garantindo assim um acesso mais tranquilo no momento da compra.

Durante a venda geral, os clientes Bradesco terão acesso a parcelamento em até 5x (cinco vezes) sem juros e os demais clientes tem parcelamento em até 3x (três vezes).

Os clientes têm direito a comprar até 04 (quatro) ingressos, na categoria Pass, por CPF, sendo até 01 (uma) meia-entrada.LINE UP 2025

Em breve, serão revelados mais detalhes sobre o Lollapalooza Brasil 2025, incluindo o line-up completo.