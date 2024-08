Sou pardo, sempre fui, diz Alexandre Frota, que nega fraude na autodeclaração racial

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Candidato a vereador em Cotia, cidade na região metropolitana de São Paulo, o ator Alexandre Frota (PDT) declarou-se pardo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nas fichas de documentações das eleições de 2020 e 2022, Frota reconhecia-se como uma pessoa branca.

Alexandre, que precisou justificar a alteração de raça junto ao TSE, diz ao F5 que as versões anteriores estavam erradas e que a culpa não é dele. "Sou pardo. Sempre fui. O problema era que outras pessoas preenchiam as documentações e eu nunca tinha reparado. Eu não cuidava disso e agora cuido de tudo".

O ator afirma que a mudança foi feita por meio de um advogado eleitoral, junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), e a situação agora está regularizada. Ele ameniza as críticas que recebeu por uma suposta tentativa de fraude. "Elas [as críticas] geram engajamento e não pagam minhas contas. Sempre fui discutido e julgado, nem ligo mais", diz Frota, 60.

Ele vai além. "Essa coisa de eu ser sempre apontado é porque sou uma pessoa autêntica e verdadeira. Nesse país, isso incomoda muito". O ator não explicou por que escolheu a cidade de Cotia para se candidatar a vereador. "Estou de bem com a vida e trabalhando minha candidatura. É um recomeço."

Frota foi eleito pelo Partido Social Liberal (PSL), em 2018, com o apoio de Bolsonaro e teve mais de 155 mil votos. No primeiro ano de mandato do ex-presidente, rompeu com o bolsonarismo, terminou expulso por infidelidade partidária e filiou-se ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Quatro anos depois, tentou uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo PSDB, mas saiu derrotado.