'Quero comer pão de queijo e feijão com arroz', avisa Mariah Carey

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pão de queijo e feijão com arroz. Esses são os dois pratos da culinária brasileira que Mariah Carey não vai abrir mão da sua lista de desejos durante a curta passagem pelo Brasil. A cantora, que chega daqui a três semanas, contou estar animada para rever seus fãs brasileiros, claro, mas que pensa também nas delícias nacionais. "Quero comer pão de queijo e feijão com arroz", disse.

Mariah faz um show solo, no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 20 de setembro, e depois se apresenta no Rock in Rio, no dia 22. Ela até adiantou que está preparando um repertório especial, incluindo músicas que são particularmente populares entre os fãs brasileiros. A cantora antecipou que vai interpretar "I Want to Know What Love Is", versão do hit da banda Foreigner.

A cantora também destacou em entrevista ao "Fantástico", que vai ao ar neste domingo (25) na Globo, que tem vários amigos brasileiros e são esses parceiros que a mantém informada sobre o país e o quanto é admirada por aqui.

Em março, quando foi anunciada como uma das atrações principais do Rock in Rio, ela publicou nas redes sociais: "Brasil, estou chegando! Estou muito empolgada para finalmente voltar ao Brasil e ser a atração principal do lendário festival Rock in Rio no Palco Sunset no dia 22 de setembro. Vejo vocês lá!!".