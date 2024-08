Ana Maria Braga entrega sexo do primeiro filho de MC Daniel e Lorena

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga contou com exclusividade que MC Daniel e sua namorada, Lorena Maria, estão à espera de um menino.

A apresentadora e Tati Machado revelaram, em primeira mão, o sexo do primeiro filho do funkeiro com sua namorada. "É o primeiro filho do casal! Eles assumiram o romance há dois meses e nós temos imagens da revelação do sexo do bebê", disse Tati durante o programa 'Mais Você' deste segunda-feira (26).

Elas exibiram um vídeo do chá revelação do casal, onde eles aparecem cortando um bolo azul, revelando que estão a espera de um menino. "Vem aí um menino! É muita emoção! O Daniel falou que esse era o maior sonho da vida dele", disse Ana.

Por fim, a apresentadora ainda agradeceu o funkeiro por escolher revelar o sexo do herdeiro em seu programa e parabenizou o casal. "Obrigada por deixar a gente contar antes de todo mundo. Felicidades, Daniel e Lorena. Parabéns! Que sejam muito felizes!"