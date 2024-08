Preta Gil tem alta hospitalar e recebe surpresa de amigos

(FOLHAPRESS) - Preta Gil recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (26) após ter sido internada para receber cuidados oncológicos. A cantora retomou o tratamento porque o câncer, que estava em remissão, retornou em quatro lugares diferentes do corpo: dois linfonodos, uma metástase que fica no peritônio e uma lesão no ureter.

"Hora de ir para casa. Primeiro ciclo concluído com sucesso", escreveu a cantora nas redes sociais. Chegando em seu apartamento, a filha de Gilberto Gil mostrou que recebeu uma surpresa de amigos como Ivete Sangalo. "Diretamente de Salvador, Bahia", comemorou.

O primeiro ciclo de quimioterapia da cantora foi encerrado no último domingo (25). A próxima fase será a recuperação do tratamento em casa e, depois, volta para o hospital para mais um ciclo. "Na quinta-feira comecei a minha quimioterapia. Acabei o primeiro ciclo. Vou ficar 12 dias em casa e volto ao hospital. A minha rotina de tratamento oncológico voltou para que possa curar os quatro focos que citei do câncer", disse.

