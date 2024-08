Gracyanne Barbosa declara que recuperou amor próprio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gracyanne Barbosa, 40, abriu o jogo sobre como está após a separação de Belo, 50, com quem ficou por 16 anos.

A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram. Por lá, ela contou como estão sendo seus dias. "Está tudo ótimo, graças a Deus! Semana passada e essa semana estou trabalhando bastante, aprendendo coisas novas, são dias bem corridos, durante toda semana e o dia todo. No fim de semana organizei umas coisas, estudei e fiquei curtindo os meus amores nesse friozinho chato. Por isso estou [sumida], gravei menos conteúdo do dia a dia, fico bem ocupada e, nas horas livres, venho aqui respondê-los. Em breve, irei explicar tudo pra vocês!".

Em seguida, a dançarina foi questionada se está amando alguém. Ela e o pagodeiro estão separados desde fim de 2023, mas, anunciaram o fim do casamento em abril deste ano.

De acordo com a empresária, ela está praticando o amor-próprio. "Sim, eu mesma! Coisa que não fazia há algum tempo, acredito que todo mundo tem essa fase de 'se deixar pra depois'. Eu fiquei nela muito tempo assim. Agora estou bem, leve, em paz, me amando, me priorizando e até chego a pensar que deveria ter feito isso antes. Mas, antes tarde do que nunca, né? Kkkk o tempo passa, a gente muda, muitas coisas mudam e chega uma hora que a gente só quer ter paz, saúde e força para vencer os dias".

