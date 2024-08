Cantor Taeil é expulso do grupo de k-pop NCT após acusações de crimes sexuais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sul-coreano Taeil foi removido do grupo de k-pop NCT após ser acusado de cometer crimes sexuais. Sua saída foi anunciada pela SM Entertainment, empresa responsável pelo conjunto, nesta quarta-feira (28), no X, o antigo Twitter.

Segundo o comunicado divulgado, a polícia investiga as acusações contra o artista, que está colaborando com as autoridades. Ainda não se sabe de quais crimes específicos Taeil é acusado. A SM Entertainment afirmou que vai dar novas declarações conforme a investigação avançar.

"Ao analisar a situação, reconhecemos que o problema é muito sério e decidimos que Taeil não poderia continuar com as atividades da equipe. Discutimos essa questão com Taeil e ficou decidido que ele será removido do grupo", diz a nota.

Moon Tae-il, mais conhecido como Taeil, se lançou como artista em 2015 e foi membro do NCT e dos subgrupos NCT U e NCT 127. Como músico solo, ele fez trilhas sonoras para vários programas coreanos.