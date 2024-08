Com duas semanas no ar, Estrela da Casa vai mal na audiência e preocupa Globo

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Com duas semanas no ar, o reality show Estrela da Casa, da Globo, ainda não engrenou na audiência. O programa comandado por Ana Clara Lima tem preocupado por marcar índices abaixo do esperado pela emissora.

Segundo dados da Grande São Paulo, medidos pelo Kantar Ibope e obtidos pela Folha de S.Paulo, a atração tem média geral de 12 pontos de audiência desde a estreia.

Seus melhores resultados até aqui são nas noites de segunda-feira, quando tem duração mais curta, em exibição após a novela das nove. São 16 pontos de média até agora. O pior dia é a quarta, quando é mostrado mais tarde, após o futebol: oito pontos.

Nas noites de terça, quando ocorrem as eliminações da semana, a atração já perdeu o primeiro lugar para o jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, no último dia 20. Foram 12 pontos para o SBT contra 10 do Estrela da Casa.

Nesta terça-feira (27), o programa marcou 12 pontos contra 5 do SBT e 4 da Record. Mesmo com os resultados ainda abaixo do esperado, a Globo confia que o programa terá um crescimento nos próximos dias. Índices em outras capitais do Brasil, como Salvador e Rio de Janeiro, estão bons, acima dos 17 pontos. A liderança também foi ameaçada fora de São Paulo.

O reality cumpriu uma meta desejada pela Globo, que era a de ser um êxito comercial. Todos os patrocínios comerciais foram fechados, com arrecadação acima dos R$ 300 milhões.

Outro ponto positivo é a repercussão na internet das músicas lançadas semanalmente. Algumas delas, lançadas pelo cantor Lucca, já acumulam 500 mil visualizações no YouTube.

Nos bastidores da Globo, entende-se que o Estrela da Casa sofreu com duas questões. A primeira foi o dia de estreia errado, em confronto contra um jogo importante do Corinthians no SBT. Internamente, o dia 12 de agosto, uma segunda, era visto como uma data melhor.

A outra é o fato de o reality ter enfrentado uma gama de assuntos que ficaram mais na boca do público nas redes sociais, como a morte do apresentador Silvio Santos (1930-2024). Com o noticiário mais calmo, o boca a boca das redes pode ajudar o reality a crescer.

Ana Clara Lima, em sua primeira experiência com um reality show na Globo, é considerada o grande acerto do programa dentro da Globo. Seu desempenho é bastante elogiado.