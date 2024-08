Record acerta participação de Márcia Fu em A Fazenda 16

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Terceira colocada de A Fazenda 15 (Record), Márcia Fu também estará presente em A Fazenda 16, que estreia no próximo dia 17 de setembro, mas não como participante.

A Record confirmou que Márcia estará presente em alguns produtos relacionados à temporada. A ex-jogadora de vôlei apresentará, por exemplo, um quadro de humor semanal no reality show.

A sabatina pela qual os eliminados da temporada passam durante o Hora do Faro também contará com a presença da ex-peoa. Márcia vai sabatinar o eliminado da semana, com outros Rodrigo Faro e outros entrevistadores, no quadro A Fazenda: Última Chance.

Além disso, Márcia também vai comandar lives do programa, ao lado de Lucas Selfie. A dupla vai interagir com os espectadores e ser responsável por conteúdos exclusivos sobre a temporada.

A 16ª temporada de A Fazenda estreia no próximo dia 17 de setembro. Será o maior elenco de todos as edições, contando com 24 competidores.

