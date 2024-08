Ex-atriz da Globo e da Record vira assessora de Pablo Marçal

(FOLHAPRESS) - Luma Vidal, 37, diz colocar a mão no fogo pelo atual patrão, Pablo Marçal. A atriz, que coordena a comunicação da campanha do ex-coach para prefeito de São Paulo, o considera um gênio.

Em entrevista ao Metrópoles, Luma disse que conheceu Marçal há três anos nas redes sociais e pediu emprego a ele.

"Eu vi verdade nele, me conectei", disse ela ao jornal.

"Ele parece um maluco às vezes. Maluco ou gênio? Só o tempo vai dizer. Eu o acho um gênio. Não temos como conhecer as pessoas na totalidade, mas dentro do que eu conheço dele, coloco a mão no fogo."

Como atriz, Luma fez participações nas novelas "A favorita", "Tempos Modernos", Negócio da China" e "Passione" na Globo, "Dance, Dance, Dance" na Band e estava gravando a décima temporada de "Reis", na Record, quando foi convidada para trabalhar na campanha de Marçal.

