Gael sinaliza que pode desistir do reality Estrela da Casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gael Vicci, 18, chorou ao desabafar com Leidy Murilho, 38, sobre seu desejo de sair do Estrela da Casa (Globo) . Ele disse estar chateado com as reclamações dos colegas de confinamento sobre seu comportamento e que se lá tivesse um botão para desistir, já teria apertado.

'NÃO QUERO DESISTIR'

"Agora eu to aqui na frente de todo mundo do Brasil e eu não sei como estão as coisas lá fora, estou enlouquecendo por isso", diz o ator e cai no choro. O cantor pop revela estar muito preocupado com o bem-estar de sua mãe e família lá fora e conta ter vontade de desistir do reality musical devido suas preocupações.

Leidy: "Mas isso está acontecendo mais dentro da sua cabeça que na realidade. Deus está cuidando de tudo."

Gael: "Porque eu não quero desistir daqui, não quero mas não sei o que está acontecendo."

Leidy: "Eu não vou deixar você desistir disso aqui. Olha para mim. Você vai ficar firme, vai jogar direito e você vai até a final."

Gael: "Minha cabeça tá um turbilhão porque eu não sei nem o que eu to fazendo, amiga. Eu tenho medo de tudo, tenho medo de como o povo tá me vendo lá fora, tenho medo estar parecendo um desconcertado, que não tenho opinião, que não tenho posicionamento, mas eu não sei."

Leidy: "Eu também não sei. Sabe o que as pessoas sabem? Que você é muito feliz e alegra a casa de todo mundo, você alegra todos os meus dias aqui e eu tenho certeza que se desde o primeiro dia não tivesse me conectado a você, eu não estaria bem aqui. Eu vejo você como se fosse o meu filho. Quero que você acredito porque é muito verdadeiro para mim. Não é conveniência, eu gosto de você de verdade. Desde a primeira festa, eu falei: 'Gael é alguém que eu quero ir para a final comigo'.

"Talvez ser muito feliz aqui está incomodando demais, o que a gente precisa aprender a ser estratégico. Tá tudo certo lá fora, se não você teria sido informado. Você é grandão, você canta muito, é alegra, ajuda na cozinha. Seu problema é cantar, beleza, vamos evitar determinados momentos. Mas não deixa as pessoas mudarem você."