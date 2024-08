Marcos Mion vai apresentar Criança Esperança sozinho pela primeira vez na Globo

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo definiu quem vai apresentar o Criança Esperança neste ano. Marcado para acontecer em outubro, o show beneficente da emissora terá Marcos Mion pelo terceiro ano consecutivo, mas pela primeira vez sozinho.

Mion está no comando da atração desde 2022. Naquele ano, ele dividiu o palco com Taís Araújo, Tadeu Schmidt e Paulo Vieira. No ano passado, os trabalhos foram feitos em parceria com Ivete Sangalo.

Na edição deste ano, a Globo pretende reforçar as histórias das instituições e dos beneficiados, mostrando o impacto que cada doação pode gerar. À Folha de S.Paulo, Mion comentou o desafio de realizar o show.

"Estou muito feliz e honrado por fazer parte da missão Criança Esperança pelo terceiro ano. Ser uma engrenagem dessa máquina de amor, que faz a diferença na vida de tantas crianças e jovens pelo país me dá muito orgulho", comenta.

Normalmente realizado em agosto, o Criança Esperança foi adiado para outubro por dois motivos. O primeiro é a realização do Estrela da Casa, reality show que estreou no início do mês na programação diária da Globo.

Outro motivo do adiamento são as eleições municipais. Para evitar qualquer tipo de propaganda para possíveis candidatos, o evento vai acontecer após o período eleitoral deste ano.

Por fim, a Globo quis dar um espaço entre a realização do Festival LED, outro projeto para ajudar iniciativas beneficentes.