'Sabrina adora as cenas quentes', diz Nicolas Prattes, galã da próxima novela das 21h

(FOLHAPRESS) - Nicolas Prattes vai protagonizar cenas quentes em "Mania de Você". E as sequências mais íntimas com Luma, personagem de Agatha Moreira, por exemplo, acontecem logo nos primeiros capítulos.

Quem pensa que Sabrina Sato tem ciúmes do trabalho do namorado, se engana. "Ela adora ver. Não tem ciúmes", diz o ator, que com Rudá entra para o time dos galãs do horário das nove. "Olha, eu vejo esse lugar [de galã] mais como de responsabilidade do que beleza ou sex simbol".

Ele continua: "me faz lembrar a época em que assistia as novelas com minha avó e via Fábio Júnior como Jorge Tadeu em 'Pedra sobre Pedra' [1992]. Era aquele encantamento. É nesse lugar que eu quero estar."

Nicolas também falou que o visual mais rústico e caiçara fez aumentar o assédio. "Pois é [risos]. Aumentou e, por incrível que pareça, as amigas de uma tia minha do Paraná me viram e ficaram falando 'nossa, está mais forte', 'como esse menino cresceu'. Estou vendo tudo de forma bem bacana."

De autoria de João Emanuel Carneiro, "Mania de Você" estreia no dia 9 de setembro.

