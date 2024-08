Sigourney Weaver se emociona ao falar de Kamala Harris no Festival de Veneza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Sigourney Weaver, que fez Ripley na franquia "Alien", se emocionou ao falar da vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris durante uma coletiva de imprensa no Festival de Veneza. Weaver ganhou neste ano o Leão de Ouro pelo conjunto de sua obra.

Após um jornalista relacionar o empoderamento feminino de seu papel à eleição de Kamala Harris, Weaver se comoveu. "Estamos todos tão animados com Kamala, e pensar por um momento que meu trabalho influencia de alguma forma seu crescimento me deixa muito feliz, realmente, porque é verdade. Tantas mulheres vêm me agradecer", ela disse.

A atriz, hoje com 74 anos, também falou sobre envelhecer na indústria cinematográfica. "De repente, acho que decidiram de alguma forma que mulheres mais velhas na verdade poderiam interpretar personagens interessantes" disse ela. "De repente, deixamos de ser uma piada e começamos a ser pessoas reais porque, na verdade, grande parte do nosso público são pessoas reais."

Também perguntaram à atriz sobre suas personagens. "Sempre me perguntam por que interpreto mulheres fortes e sempre acho essa pergunta tão estranha, porque eu simplesmente interpreto mulheres, e mulheres são fortes e não desistem. Sabe por quê? Não podemos."

Weaver se mostrou entusiasmada para atuar para o cinema italiano.

Disse que está aberta a projetos e brincou que o Leão de Ouro deveria vir com uma cláusula autorizando quem ganha ao prêmio a ir à Itália e trabalhar com um diretor do país.

