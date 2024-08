Angelina Jolie se recusa a falar de divórcio com Brad Pitt

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Angelina Jolie, 49, se recusou a falar do divórcio com Brad Pitt, 60, em entrevista ao The Hollywood Reporter.

A atriz é capa do veículo e traçou "limites firmes" em relação ao ex-marido. "Posso perguntar qual é a situação do seu divórcio?", questionou a repórter Rebecca Keegan, que recebeu um "não" como resposta.

Jolie analisou a mudança a respeito da fama sobre a vida pessoal. "Anos atrás, em Hollywood, você poderia ter esse processo privado confuso, e o trabalho falava. Agora, o relacionamento do público é diferente. Estou tentando conseguir me acostumar com o que compartilhar".

A artista contou que precisa morar em Los Angeles por conta do divórcio. Ela pretende se mudar com os filhos quando os mais novos completarem 18 anos.