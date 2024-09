Antonia Fontenelle é condenada a três anos de prisão no caso Klara Castanho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A youtuber e influenciadora Antonia Fontenelle foi condenada a três anos e três meses de prisão em regime semiaberto pela exposição da gravidez da atriz Klara Castanho. As informações foram obtidas por Daniel Nascimento, colunista do jornal O Dia.

A influenciadora Adriana Kappaz, conhecida como Dri Paz, também foi condenada na mesma ação, mas com uma pena menor: de um ano e seis meses em regime aberto. De acordo com publicação do UOL, ela deverá prestar serviços à comunidade e pagar dez salários-mínimos à atriz.

Fontenelle não teve o benefício de regime aberto por possuir outras "anotações criminais por delitos contra a honra", segundo o jornal O Dia. A juíza teria citado ainda o desvio de caráter da youtuber. As duas podem recorrer da condenação, e ainda não se manifestaram publicamente.

A sentença traça o histórico do caso, que aconteceu em 2022. Castanho afirma que se viu forçada a revelar publicamente que foi vítima de um estupro após as influenciadoras e o jornalista Leo Dias revelarem sua gestação e posterior doação do bebê para adoção.

A atriz já havia vencido Fontenelle na Justiça anteriormente. Em 2023, uma decisão da juíza Flávia Viveiro de Castro, da 2ª Vara Cível da Barra, definiu uma indenização à atriz em R$ 50 mil por danos morais.

Em agosto deste ano, Dri Paz também foi condenada em primeira instância a pagar R$ 70,6 mil a Castanho por tê-la exposto em um momento de fragilidade.

